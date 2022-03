Filipe Gouveia: «Conheço bem o plantel do Varzim e sei que têm muita qualidade»

O Vilafranquense voltou a pontuar na última jornada, em casa do Leixões (1-1), mas quer voltar aos triunfos na condição de visitado, na casa emprestada do Estádio Municipal de Rio Maior. O técnico dos unionistas, Filipe Gouveia, está ciente da qualidade, o atual 17º e penúltimo classificado da Liga Sabseg."O Varzim é uma equipa difícil, que vem de um bom período, com uma série de jogos sem perder e duas vitórias seguidas. Têm sofrido poucos golos nos últimos jogos. Isso não é surpresa para mim. Conheço bem o plantel e sei que têm muita qualidade, mas jogamos perante o nosso público. Queremos vencer este jogo para oferecer os três pontos aos adeptos ribatejanos. Nós temos feitos bons jogos. Estamos confiantes. Vimos de um bom jogo frente ao Leixões, onde fizemos 70 minutos de grande nível. Temos de continuar assim para atingirmos rapidamente os nossos objetivos e dar mais tranquilidade aos jogadores", vincou em declarações aos meios de comunicação da formação de Vila Franca de Xira.O Vilafranquense figura no 13º posto da Liga Sabseg, com 30 pontos ao cabo de 26 jornadas. O Varzim tem 22 nas mesmas 26 rondas.