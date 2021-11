Filipe Gouveia dedicou triunfo aos adeptos vilafranquenses

No final do triunfo na Póvoa de Varzim (0-2), Filipe Gouveia ficou satisfeito com o triunfo de crer e determinação, numa das melhores exibições da temporada. O timoneiro do Vilafranquense dedicou a vitória "a toda a massa associativa e aqueles que estiveram 90 minutos à chuva no estádio". "São para eles os três pontos. Ganhar com os nossos adeptos presentes na Póvoa de Varzim teve um significado diferente", constatou o técnico português, de 48 anos, em relação aos cerca de 40 adeptos que estiveram no Norte do país no domingo à noite.





O treinador realizou o nono jogo ao comando técnico do Vilafranquense e averbou a quarta vitória. Desde que substituiu Carlos Pinto no cargo a 24 de agosto , os ribatejanos venceram para o Liga SABESG o Varzim (2-0) e Académica (2-1) e empataram com o Chaves (1-1) e Farense (2-2). Os desaires aconteceram contra o Mafra, Rio Ave e Leixões. Para a Taça de Portugal, os ribatejanos ultrapassaram o Imortal (2-0) e o Real (3-2). Este percurso continua a ser realizado num clube que anda com a casa às costas, com todos os transtornos que isso acarreta e que não pode utilizar a sua casa natural por falta de condições: o campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.