Filipe Gouveia e o lugar final no campeonato: «Sinceramente, queria mais»

Filipe Gouveia analisou o desempenho final do Vilafranquense na temporada depois de conquistada a permanência na Liga Sabseg. O técnico dos ribatejanos considerou que seria possível ir mais acima na tabela."Sinceramente, queria mais. Sou um treinador exigente. A determinada altura, era possível fazermos mais e melhor. Contudo, a conjuntura que apanhámos ao início não era fácil. Os jogadores superaram-se e quem entrou também ajudou muito. Isso é o mais importante. Aqui ou ali, tivemos jogos em que podíamos ter feito mais. Podíamos ter conseguido mais pontos, mas o futebol é assim. Os pontos conquistados deixam-me satisfeito. Se ganharmos este jogo, podemos chegar ao nono lugar da Liga Portugal SABSEG. Acho que é um feito fantástico para o que o grupo fez ao longo desta caminhada. O mérito é dos jogadores", vincou em declarações aos meios de comunicação do clube.O treinador que entrou à terceira jornada para suceder a Carlos Pinto no banco da equipa de Vila Franca de Xira figura, à entrada para a 34ª e última ronda, no 11º posto da Liga SABSEG, com 41 pontos. O último adversário será o Trofense, que também já garantiu a permanência.Apesar das 'contas feitas', Gouveia pediu a presença de público no Municipal de Rio Maior. "É uma equipa que vem de três vitórias, mas nós também estamos a praticar um bom futebol. Jogámos no último jogo contra um candidato à subida, onde não fomos felizes. Acima de tudo, esperámos ganhar o jogo para dedicar a vitória aos adeptos. Faço aqui um apelo para que apareçam em grande número. Estes jogadores merecem isso por tudo aquilo que fizeram ao longo da Liga SABSEG. Desde a chegada desta equipa técnica que os treinos foram os reflexos dos jogos. Gostava de ver o Estádio Municipal de Rio Maior bem composto. Que seja um jogo de festa, visto que conseguimos alcançar os objetivos da época", afirmou.