Filipe Gouveia é o mais bem posicionado para suceder a Carlos Pinto

Com a saída de Carlos Pinto do cargo de treinador do Vilafranquense, o emblema de Vila Franca de Xira já procura um novo homem forte e o nome de Filipe Gouveia, segundo Record apurou, é o mais bem posicionado para assumir o comando técnico do atual último colocado da Liga Sabseg.





O treinador português, de 48 anos, está livre desde que deixou os sauditas do Al-Jabalain. Na Arábia Saudita passou o último ano e meio, contando uma passagem também pelo Al-Taawon. Em Portugal, o antigo médio começou a carreira no Boavista, passando depois por Salgueiros, Santa Clara, Académica, Sp. Covilhã e Leixões.Os responsáveis da SAD vilafranquense pretendem contar já com um novo treinador no próximo jogo do campeonato, que acontece na segunda-feira, diante do Mafra.O Vilafranquense soma apenas um ponto ao cabo de três jornadas na Segunda Liga, estando já eliminado da Allianz Cup.