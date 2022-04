Filipe Gouveia: «Estamos a precisar rapidamente de definir a nossa situação na tabela»

Filipe Gouveia antecipou o encontro do Vilafranquense na casa do Estrela da Amadora (19 horas), que se disputa este domingo na Reboleira, 'pedindo' os três pontos para "definir" a classificação dos unionistas, com a permanência em pano de fundo."É um jogo difícil, como são todos os jogos da Liga Portugal SABSEG. É uma equipa que tem uma linha da frente com jogadores rápidos e que gosta de jogar em transição, tem bons jogadores no meio-campo Vai ser um jogo dividido. Nós também estamos a atravessar um bom momento. Vimos de dois jogos em que sofremos apenas um golo e estamos a precisar rapidamente de definir a nossa situação na tabela classificativa. Precisamos destes três pontos. Vamos fazer tudo para ganhar", frisou ao meio de comunicação dos vilafranquenses, pedindo a comparência dos adeptos no jogo da 28ª jornada da Liga Sabseg."Esperamos que os nossos adeptos possam comparecer, como têm feito maioritariamente nos jogos em casa. Acredito que vai ser uma partida equilibrada. Sabemos que do outro lado há uma equipa que também quer ganhar. Vamos com a estratégia de ganhar, que é o principal objetivo. Se ganharmos, igualamos o Estrela da Amadora, fazemos 34 pontos. Ganhar o jogo e fazer 34 pontos para ficarmos mais descansados, é o objetivo para amanhã [domingo]", afirmou o técnico da formação de Vila Franca de Xira.O Vilafranquense somou dois empates nos últimos dois encontros e soma 31 pontos, em 27 rondas, estando no 13º posto da classificação.