Pela segunda vez esta temporada, o Vilafranquense perdeu a vantagem nos últimos minutos de jogo e consentiu o empate (2-2). O treinador Filipe Gouveia admite que o plano de jogo não correu como esperado, com o 2-1 no placard ante o Farense.





"Íamos fazer uma dupla alteração e demorámos quatro minutos a fazê-la, entre falar com o quarto árbitro e não falar. Sofremos o segundo golo e já não alterámos nada. Houve culpa nossa, também facilitámos. Queríamos dar os três pontos à nossa massa associativa, não conseguimos, mas vamos continuar a trabalhar. Não quero dizer que seja um mau resultado, o Farense desceu da Liga Bwin e tem um excelente plantel. Tivemos várias oportunidades para marcar com o guarda-redes do Farense a fazer grandes defesas", explicou Gouveia.