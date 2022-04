Filipe Gouveia: «Fizemos esta recuperação e o mérito é dos jogadores, o objetivo está cumprido»

Filipe Gouveia analisou o triunfo no campo do FC Porto B (0-1) que garantiu matematicamente a permanência ao Vilafranquense na Liga Sabseg."Entrámos mal no jogo. Tivemos dificuldade de encaixar na equipa do FC Porto B, especialmente quando não tínhamos bola. Tentámos corrigir isso, visto que eles estavam a explorar as laterais com passes em profundidade. Ajustámos e entrámos no jogo por volta dos 30 minutos. Tivemos uma entrada muito apática antes desse tempo. Na primeira jogada com cabeça, tronco e membros, fizemos o golo. Na segunda parte, o FC Porto B podia ter empatado, só que o Adriano Facchini fez uma grande defesa e uma outra bola foi ao poste. Na transição, podíamos também ter aumentado a vantagem para 0-2, mas é o que costumo dizer, a justiça no futebol vale o que vale. Acho que hoje tivemos aquela 'pontinha' de sorte, que faltou na semana passada, mas faz parte do jogo. Os jogadores uniram-se e foram uma verdadeira equipa. É isso que eu gosto. Todos os atletas trabalharam com intensidade e souberam sofrer quando tinham de sofrer", frisou o treinador dos unionistas em conferência de imprensa, enaltecendo o trajeto dos ribatejanos desde que chegou ao clube, para suceder a Carlos Pinto, em agosto último."Mais uma vez, há que dar os parabéns a este grupo. O clube estava em último lugar antes da chegada desta equipa técnica. Fizemos esta recuperação e o mérito é dos jogadores. Eles têm sido incansáveis durante a semana e nos jogos. A equipa está de parabéns. O objetivo está cumprido. Quero deixar também uma palavra aos nossos adeptos, que se deslocaram ao Olival. Agradeço o apoio e quero dedicar-lhes os três pontos", reiterou Gouveia.