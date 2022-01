Filipe Gouveia: «Hoje fomos mais felizes e a semana passada não fomos»

O Vilafranquense venceu o Nacional (4-3), em Rio Maior, e alcançou a segunda vitória esta temporada na condição de visitado. O técnico Filipe Gouveia mostrou-se feliz depois de dois resultados consecutivos por 4-3, após a derrota na semana passada em Penafiel por esses números.





"Antes de mais, quero dar os parabéns à minha equipa porque fizeram um grande jogo. Na semana passada também foi um grande jogo, perdemos no último minuto, esta semana marcámos aos 90’. O futebol é isto. Vencemos contra uma grande equipa e com jogadores fortíssimos. Acredito que vai ser um sério candidato à subida de divisão. Hoje fomos mais felizes e a semana passada não fomos. A equipa está no bom caminho. Se me perguntar que eu gosto destes jogos, sofrendo em dois jogos sete golos… não gosto. Temos de trabalhar mais. Eles treinam de uma maneira fantástica. Não tenho nada a apontar aos meus jogadores, sempre com um grande espírito e crença como hoje se viu", vincou em declarações à Sport TV.

Vitória ajuda a distanciamento dos lugares debaixo na tabela?

"Eu não vejo assim. Eu olho para cima [na tabela] e não olho para baixo. Quero chegar o mais rapidamente possível acima na tabela. Se for possível, vamos trabalhar para isso. Se não for, vamos trabalhando com o dia-a-dia. Esta equipa cresceu muito desde a minha chegada. Neste momento estamos fortes, precisamos agora de melhorar muitos e bons aspetos defensivamente."