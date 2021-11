Filipe Gouveia: «Jogar no Cevadeiro tem outro encanto»

Apesar do resultado negativo frente ao Mafra (0-1) , para a 4ª ronda da Taça de Portugal, o treinador Filipe Gouveia admitiu ter outro sabor jogar no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, algo que aconteceu no último domingo."Jogar no Cevadeiro tem outro encanto. Somos mais fortes a jogar no nosso campo. Não compreendo se o problema está no Presidente da Câmara ou no Presidente da República, mas é importante as pessoas ficarem cientes da importância que é jogarmos aqui e começarem as obras para podermos voltar a jogar na nossa casa o mais depressa possível", referiu o treinador do Vilafranquense.Recorde-se que desde 2019, altura em que os ribatejanos subiram à 2ª Liga, o Estádio Municipal de Rio Maior, a 50 quilómetros de Vila Franca de Xira, tem sido utilizado como recinto para os encontros como visitados.