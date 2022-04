Filipe Gouveia: «Quando chegámos, se disséssemos que o cenário seria este ninguém acreditaria»

O Vilafranquense soma 34 pontos no 11º lugar da Liga Sabseg e pode estar perto de selar a tão desejada permanência. Carlos Pinto começou a época no banco da equipa de Vila Franca de Xira e acabou por sair após a 3ª jornada, fruto de maus resultados, sendo rendido por Filipe Gouveia, técnico que recordou o caminho até este momento.

"Quando chegámos ao Vilafranquense, se disséssemos que nesta altura o cenário seria este, ninguém acreditaria. Neste momento, fruto do mérito dos jogadores pela grande época que estão a fazer, esperamos conseguir a melhor classificação possível, visto que já batemos o recorde de pontos do clube em competições profissionais, mas queremos mais para chegarmos à segunda vitória consecutiva", apontou em antevisão à partida com o Ac. Viseu em declarações citadas pelos ribatejanos.O treinador, de 48 anos, quer o triunfo ante os viseenses em Rio Maior, casa emprestada do Vilafranquense. "Não há jogos fáceis na 2.ª Liga. Este é mais um jogo que vai ser complicado. Ainda na semana passada, o Académico de Viseu esteve empatado com um candidato à subida até bem perto do final. No entanto, jogamos perante os nossos adeptos e queremos oferecer-lhes os três pontos no final da partida. Vimos de uma boa fase. Em dois jogos, não sofremos nenhum golo. Agora é continuar e ganhar este jogo para a época ficar praticamente definida, apesar de ainda faltarem algumas jornadas", frisou Gouveia.