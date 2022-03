Filipe Gouveia: «Rio Ave? É um jogo difícil frente a uma equipa que se reforçou bem»

Filipe Gouveia antecipou o embate com o Rio Ave, agendado para segunda-feira na casa emprestada do Municipal de Rio Maior, como um confronto complicado, ante um candidato à subida à Liga Bwin."É um jogo difícil frente a uma equipa que se reforçou bem e que tem um dos melhores plantéis do campeonato. A tabela classificativa espelha isso mesmo. Estamos numa boa fase nos jogos em casa e queremos ganhar para dedicar os três pontos aos nossos adeptos. Esse é o principal objetivo", frisou o técnico do Vilafranquense em declarações partilhadas pelos órgãos de comunicação dos ribatejanos.Apesar de ser em casa, e o jogo se realizar a 50 quilómetros de Vila Franca de Xira, o treinador português apelou à presença dos adeptos, dando exemplo do último encontro, que aconteceu na casa do Farense."Os adeptos têm comparecido e já estiveram presentes no jogo em Faro. Esperemos que eles estejam presentes para apoiar a nossa equipa, pois os jogadores merecem. Têm sido fantásticos e são uma importante ajuda para conquistar vitórias", reiterou Gouveia.