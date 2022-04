Filipe Gouveia: «Temos a manutenção praticamente garantida e é mérito dos jogadores»

Filipe Gouveia exaltou o triunfo na casa do Estrela da Amadora, analisando o "bom jogo" do vilafranquenses mas aproveitou também para fazer um balanço desde que chegou a Vila Franca de Xira."Parabéns a este grupo de trabalho. Quando chegámos aqui, o Vilafranquense estava numa situação complicada e estarmos nesta situação em que estamos neste momento, visto que faltam seis jornadas para o fim do campeonato e temos a manutenção praticamente garantida. É mérito deles. Mérito do grupo de trabalho, mérito dos jogadores, da forma como eles trabalham o dia-a-dia e da entreajuda que eles têm todos os treinos. Isso revela-se também dentro do jogo: entreajuda entre eles", começou por vincar, sendo mais incisivo relativamente ao que se passou no relvado."Estivemos fortes defensivamente, compactos sem nunca descorar o ataque e o contra-ataque. O Estrela da Amadora é uma equipa muito boa, com uma dinâmica grande, tem um bom meio-campo com muita qualidade. Sabemos que jogava perante o seu público, que apoiam os jogadores e apoiam a equipa como ninguém. Penso que não há muitas equipas da Liga Sabseg que tenha um público destes e isso é bom para o futebol. É mau para mim porque vim jogar contra, mas acaba por ser bom porque quem gosta de futebol e quem tem paixão pelo futebol como eu tenho, gosta de jogar perante estes públicos e perante os diversos estádios como o do Estrela. Fomos organizados, mas faltava-nos alguma tranquilidade para fazermos o segundo golo, que tem faltado", atirou o técnico do Vilafranquense."Estamos sempre numa situação complicada na tabela classificativa e agora, daqui para a frente, com a manutenção praticamente assegurada, acho que os jogadores vão soltar-se mais, vão jogar mais, vão querer ter mais bola, com mais qualidade, porque temos jogadores com muita qualidade. Eles inibem-se porque quem está em baixo e quem andou dentro de campo, sabe que isso é complicado. Acho que acabámos por fazer um bom jogo. Sofremos quando tivemos que sofrer e acho que a vitória assenta bem. Poderíamos até ter feito mais um ou outro golo, penso que o guarda-redes defendeu uma bola com a cara, mas o Estrela da Amadora também podia ter marcado. Foi um jogo equilibrado."