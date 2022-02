Filipe Gouveia: «Vitória com dedo do treinador? O dedo são os jogadores que dão»

Filipe Gouveia analisou a vitória do Vilafranquense (2-1) diante da Académica e reconheceu que os ribatejanos não entraram bem na partida."Na primeira parte não entrámos bem no jogo, queríamos entrar a pressionar. A classificação não demonstra o valor da Académica. A partir do minuto 20 ou 25 conseguimos equilibrar as coisas e conseguimos começar a jogar melhor. Fizemos o golo e a Académica em contra-ataque também fez [n.d.r. o 1-1 aconteceu de penálti após contra-ataque]. Mexemos ao intervalo e mexemos bem. A segunda parte foi praticamente toda a nossa, a Académica fez um remate a acabar num ressalto. Fizemos uma boa segunda parte mas não podemos entrar e dar 20 minutos de avanço ao adversário. Isso não podemos. Estou muito contente por este grupo de trabalho por aquilo que fazemos no dia-a-dia", reiterou na flash-interview da Sport TV."Costumo dizer que o dedo [de treinador] são eles que dão. O mote são eles que dão nos treinos, depois nós arriscamos consoante o treino e cada jogador dá o seu máximo. Hoje correu bem, há dias em que corre mal. Costumo dizer que neste grupo não há titulares. Se formos a ver, no jogo com o Chaves, jogaram Fati e Belkheir a titulares. Hoje jogaram o Lumeka e Nuno Rodrigues. Este é um grupo fantástico nesse aspeto. Sabem que qualquer um pode jogar e a prova disso está aí hoje."