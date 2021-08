Filipe Melo é um reforço de nomeada para o meio-campo do Vilafranquense. O médio português, de 31 anos, havia findado contrato com o Farense e assinou um contrato válido com os ribatejanos orientados pelo técnico Carlos Pinto. A oficialização do negócio confirma a notícia avançada por Record.





O experiente jogador assistiu in loco à derrota do Vilafranquense, em Rio Maior, diante do Arouca (0-3) que eliminou a formação de Vila Franca de Xira da Allianz Cup. Desde então, Melo esteve às ordens de Carlos Pinto nos treinos dos ribatejanos.Em 2020/21, o médio cumpriu 10 presenças oficiais numa temporada em que o Farense figurou na 1ª Liga.