Filipe Melo despede-se: «Honrado por ter pertencido a esta família, por ter envergado esta camisola»

Filipe Melo despediu-se esta quinta-feira do Vilafranquense, clube que defendeu na última temporada e, tal como Record adiantou , não irá ficar no plantel ribatejano na próxima época."Obrigado União Desportiva Vilafranquense! Despeço-me hoje e encerra-se mais uma etapa, com o sentimento de missão cumprida! Honrado por ter pertencido a esta família, por ter envergado esta camisola, este símbolo, por ter representado e ajudado este clube! Quero deixar uma palavra de agradecimento e parabéns a todos os meus companheiros de equipa, que foram incansáveis ao longo de toda a temporada, agradecendo a forma como me receberam e trataram! Obrigado à equipa técnica, departamento médico, nutrição e restante staff, bem como à direção, que numa união com os jogadores fizeram com que conseguissemos o fundamental, atingir os objetivos do clube. Obrigado aos adeptos que desde o primeiro dia fizeram-me sentir em casa, por todo o carinho e respeito demonstrado, ficarão para sempre guardados! Votos de felicidades e sucesso para todos! Segue-se o próximo desafio, até breve", referiu o jogador português, de 32 anos, através da conta pessoal de Instagram.Pela equipa de Vila Franca de Xira, Melo cumpriu 15 presenças oficiais. O ex-Chaves, Farense, P. Ferreira, Sheffield Wednesday, Moreirense, Naval, Arouca, Sp. Espinho, Avanca, Beira-Mar e União de Lamas é agora um jogador livre.