Filipe Melo e Jaquité são opções para o Vilafranquense frente ao Rio Ave

O técnico Filipe Gouveia conta com mais duas opções no plantel. Os médios Filipe Melo e João Jaquité recuperaram das respetivas lesões e já treinaram esta sexta-feira integrados no treino do Vilafranquense.Melo não joga pelos ribatejanos há quase dois meses. Foi titular na vitória sobre o Trofense, a 9 de janeiro, e desde então não mais jogou. Já Jaquité alinhou 45 minutos na derrota ante o Chaves, a 14 de fevereiro, e falhou os embate frente à Académica e Farense.Ambos os futebolistas estão aptos para irem a jogo diante do Rio Ave, agendado para segunda-feira em Rio Maior, a contar para a 25ª jornada da Liga Sabseg.