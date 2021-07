Wagner (ex-Penafiel) e Filipe Melo (ex-Farense) são os mais recentes reforços do Vilafranquense, apurou Record. O extremo brasileiro, de 34 anos, e o médio português, de 31, já devem treinar hoje, pela primeira vez, com os restantes companheiros no Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.





Wagner foi um dos jogadores mais utilizados pelo Penafiel na última temporada. Apontou quatro golos em 34 partidas oficiais. Filipe Melo passou as últimas duas épocas no Farense e, tal como Wagner, era um jogador livre. O médio português, 1,89 metros, alinhou em 10 partidas oficiais em 2020/21 pelos algarvios que consumaram a descida de divisão à 2ª Liga.Já Lucas Felippe, médio brasileiro, de 21 anos, que pertencia aos quadros dos italianos do Hellas Verona, deve chegar nos próximos dias.