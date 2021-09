O médio Filipe Melo já recuperou de lesão e voltou aos treinos, no estágio de Fornos de Algodres, mas ainda não deve ser opção para a receção ao Chaves.





O ex-Farense foi um dos reforços contratados pela SAD do Vilafranquense neste defeso mas ainda não se estreou por se ter lesionado no primeiro treino no Campo do Cevadeiro.