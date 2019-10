Filipe Moreira antecipa FC Porto B: «Nós estamos como nunca estivemos»

Filipe Moreira fez a antevisão ao embate na casa do FC Porto B que se disputa no sábado, a partir das 15 horas, a contar para a 7ª jornada da 2ª Liga.Vamos jogar contra uma equipa que tem muitos talentos, jovens jogadores que se querem afirmar no futebol português. É um processo que nestas equipas B leva o seu tempo. Precisam de ganhar maturidade e errar jogando, crescendo na competição. É um processo diferente daquele que nós vivemos. Dentro da qualidade que esta equipa apresenta, sabemos que vamos ter naturais dificuldades.Na minha ótica, a minha equipa encontra-se numa fase muito boa, independentemente de termos sido eliminados da Taça de Portugal com o Sp. Espinho no último lance, de penálti. Dentro desse sentido, com toda a sinceridade e sem medo de afirmar isto, estamos como nunca estivemos: a equipa apresenta-se com grande qualidade. Os jogos são o que são, sentimos que o crescimento tem sido muito bom mas precisamos que nos pormenores possamos ser pormaiores. É nesse sentido que vamos procurar jogar um bom jogo num campo que tem boas condições, uma relva boa, onde se pode jogar futebol. O FC Porto é muito bem orientado pelo Rui Barros, um grande jogador, alguém que também admirei pela sua postura e humildade e que trouxe ao futebol português sempre grande imagem do que é ser profissional de futebol. Será um prazer, enquanto treinador, enfrentar um colega que há uns anos a esta parte assumiu a liderança das equipas. O FC Porto tem qualidade mas vai encontrar uma equipa que tem melhorado, que também tem qualidade, e vai marcar a sua posição no processo competitivo.