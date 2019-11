Filipe Moreira antecipa jogo "nervoso, complicado e competitivo" com Casa Pia

O Vilafranquense disputa o segundo oficial da época frente ao Casa Pia, após a estreia em 2019/20 ter sido de má memória frente ao gansos, ao ditar a eliminação da Taça da Liga. O técnico dos ribatejanos, Filipe Moreira, antecipou para sábado um embate como "qualquer um nesta fase: nervoso, complicado e competitivo".O Casa Pia é atualmente o último classificado, com quatro pontos, menos três do que o Vilafranquense. Recorde-se que ambos os clubes garantiram na última época uma ascensão inédita à 2ª Liga."Vamos visitar em Pina Manique um clube histórico que já tive o prazer de treinar há muitos anos. Este jogo é como qualquer um neste fase: jogos nervosos, complicados e competitivos. As equipas querem ambas a vitória. É, no fundo, a mesma receita e a mesma ementa. Sabemos que vamos respeitar sempre este adversário que nas duas últimas vezes que os encontrámos foi mais feliz. Foi muito bom para nós e para eles termos atingido o que atingimos naquela fase. Agora é o empenhamento máximo. Vamos jogar fora de casa mais uma vez. Sinceramente, correspondendo ao que disse após o jogo com o FC Porto B, a equipa está com um compromisso forte, está determinada. A equipa está consciente que a nossa coesão interna tem vindo a melhorar cada vez mais. ""No processo, penso que estamos cada vez mais sólidos e mais preparados para a competição. O jogo tem muitas nuances e variantes. Temos de procurar que elas joguem a favor da nossa equipa para podermos ser felizes. Não perdemos há dois jogos, nos últimos quatro perdemos um, o que quer dizer que a equipa está melhor mas o que me interessa é o presente. Esse presente passa por respeitar cada vez o Casa Pia. É o que tenho dito aos meus jogadores independentemente de o adversário vir de três derrotas e as coisas não estarem a correr bem. Não ligamos muito a isso porque de repente tudo se altera. Desejamos fazer um bom jogo e o bom jogo passa pelos três pontos."