Filipe Moreira apela aos adeptos: «Sei que não é no Cevadeiro, é longe mas é um pedido»

Filipe Moreira lançou um repto aos adeptos para que se desloquem em peso ao Estádio Municipal de Rio Maior para empurrar o Vilafranquense para uma vitória que retira a formação de Vila Franca de Xira do último lugar da Segunda Liga. "Foram decisivos na nossa subida de divisão e o pedido deste abraço tem a ver com possibilidade de voltar a ver algo no nosso campo, neste caso, onde jogamos", vincou o técnico que carimbou uma ascensão inédita a um escalão profissional em 2018/19 mas apenas contou com 358 adeptos no recinto diante do Estoril, no último jogo do campeonato.Os ribatejanos defrontam a Oliveirense em encontro da 8ª jornada da 2ª Liga no domingo, a partir das 16 horas."Queria enviar um abraço de saudades aos nossos adeptos e à nossa claque. Nós no Cevadeiro éramos uma força imparável. Tivemos um apoio fantástico da vossa parte, vocês foram o nosso 12º jogador. Foram decisivos na nossa subida de divisão e o pedido deste abraço tem a ver com possibilidade de voltar a ver algo no nosso campo, neste caso, onde jogamos. Queremos a nossa massa associativa, os nossos adeptos e a nossa claque juntos. Se entrassemos em campo e estivéssemos todos com esse propósito, o treinador e a equipa iriam ficar muito felizes. Esta minha primeira intervenção baseia-se muito no passado, no orgulho que tivemos juntos. Constituímos uma grande fortaleza. Fomos donos de mensagens para os jogadores decisivas para uma subida de divisão. Eu sei que não é no Cevadeiro, que é longe, que nem sempre pudemos estar juntos, mas é um pedido. Não foram os treinadores, dirigentes, jogadores e o departamento de futebol da nossa equipa que subiram de divisão sozinhos. Foi com eles, com os adeptos, que conseguimos atingir esse objetivo. É um desejo, um pedido e um abraço do tamanho do Mundo que todos juntos gostávamos de ver no fim-de-semana. Se calhar não vai ser possível, não for não será mas pelo menos o vosso treinador tem muito orgulho nesse passado.""Vilafranquense e Oliveirense são duas equipas com alguns problemas. Na classificação ainda não conseguiram ser iguais a si próprias quanto aos seus ideais. É um jogo de nível equilibrado, com duas equipas muito próximas dos seus valores e mais nervosas, se calhar, em vários aspetos. Trabalhámos muito bem nestas duas a três semanas, muito bem. A equipa do Vilafranquense está mais próxima da realidade que nós queremos. Espero que dentro de campo consigamos ser fieis a estas ideias e propósitos que temos vindo implementar no grupo de trabalho. Se isso acontecer, iremos estar melhores e mais próximos de vencer. Respeitamos sempre a Oliveirense, o seu treinador – que tem feito um ótimo trabalho nos últimos tempos. Sabemos que vamos ter naturais dificuldades pela qualidade do adversário."