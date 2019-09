Filipe Moreira: «Basta ver onde estão o Sp. Covilhã, Feirense, Nacional e Farense...»

Fazendo uma análise fria, prática e objetiva, quando fomos para esta 2ª Liga e analisando os primeiros jogos que este campeonato nos poderia apresentar, sabíamos que íamos apanhar alguns adversários com um nível de dificuldade elevadíssimo como é o caso do Farense, Nacional, Feirense e o próprio Sp. Covilhã porque tem estabilidade desde há algum tempo. Sabíamos que o nível de dificuldade iria aumentar. Fazendo uma análise sem nenhum tipo de rodeios e, relativamente ao, tivemos uma primeira parte com períodos de alguma qualidade, justificávamos outro tipo de resultado na altura, mas o Feirense estava melhor estruturado e conseguiu justificar a diferença no marcador.Com o, fizemos uma exibição de qualidade, completa, diante de uma equipa recheada de elementos de muito futuro. Apresentámos uma identidade na altura que me surpreendeu naquele momento porque não estávamos tão preparados para fazer um jogo daquela natureza.Nafizemos um jogo de grande qualidade. O resultado foi uma mentira por aquilo que fizemos. Em três jogos só tínhamos três pontos mas na minha ótica deveríamos ter mais.Com ofizemos um jogo onde o adversário foi superior em várias alturas do jogo, tivemos algumas dificuldades mas sofremos um golo na parte final do jogo e já com um jogador a menos, em que o resultado acaba por ser verdadeiro para o Nacional porque procurou mais a vitória mas se acabasse com um empate, seria aceitável atendendo às dificuldades que o jogo nos apresentou.Em Faro, a nossa primeira parte foi irreconhecível frente a umfortíssimo. Foi superior em todos os capítulos frente ao Vilafranquense. Na 2ª parte, o jogo foi diferente com o Farense a deixar jogar e podia ter marcado. Eles podiam ter marcado e eles também poderiam ter marcado também. Foi uma vitória justíssima da melhor equipa. No computo geral faltam-nos pontos mas nada que me possa surpreender. Basta olhar para a classificação e ver onde está o Sp. Covilhã (1º lugar), o Farense, o Nacional e o Feirense. Estão todos lá em cima, no primeiro pelotão, e com objectivos diferentes. Se estamos satisfeitos? Claro que não! Não gosto de estarmos num momento destes pelo facto de termos algumas derrotas, que podem ser consideradas naturais mas para aquilo que queremos sempre nunca estamos satisfeitos e não fugimos a qualquer tipo de situação. O nosso estado de espírito é triste. Estamos magoados e feridos e queremos rapidamente voltar a ganhar para que o grupo fique mais coeso e mais confiante para o resto do campeonato.Estamos ainda numa fase que não é aquela que idealizo. Não estamos de acordo com o que precisamos. Precisamos de tempo e ele às vezes não é bom pela qualidade dos adversários. Temos de continuar a ir à procura do objetivo, de ir à procura de uma identidade à minha imagem que não está totalmente consolidada. Eu sinto isso, não fujo a esse tipo de situação. É preciso e temos de fazer muito mais. Temos rapidamente de fazer com que isso aconteça para que possamos voltar a ser felizes nos próximos tempos.É mais um candidato à subida. Lá está o calendário… É mais uma equipa que está lá em cima, é mais um problema mas nós temos de os enfrentar em qualquer altura. Está a ser na parte inicial do campeonato mas temos de olhar para isto com níveis de confiança elevados mas quando não se ganha é sempre mais difícil.Entraram mal no campeonato. O Estoril perdeu com o Benfica B, perdeu em casa com o Farense e depois ganhou. Vêm de três vitórias seguidas que lhes dão essa confiança e alento que alimenta. O Tiago [Fernandes] é um óptimo treinador e está a fazer um óptimo trabalho neste momento. No início se calhar não era assim que as pessoas pensavam. Felizmente para ele, porque tem qualidade, as coisas estão a aparecer naturalmente. Há que dar tempo e ele está a conseguir provar isso. A equipa está mais coesa. O treinador está a encontrar o seu próprio sistema. Vai criar-nos naturais problemas. Teremos de tentar, naquilo que temos, e possuímos já, tentar fazer isso: criar problemas ao adversário. Por isso, pedia uma coisa muito simples a quem vai ver o jogo. Quem é o do Vilafranquense e gosta do Vilafranquense, que apoie a ultrapassar todos os limites este grupo de jogadores. Estes jogadores têm tido uma boa postura, têm sido bons profissionais, têm dado o seu melhor. Se há grandes responsabilidades neste processo, que seja o treinador o responsável máximo por tudo que de bom e de negativo acontece. Que ajudem estes jogadores. Eu sei que os Piranhas do Tejo são gente boa, os sócios e adeptos têm apoiado muito os jogadores e o treinador. Nas alturas mais difíceis é que precisamos do apoio de toda a gente para que os jogadores se sintam mais confortáveis no erro e na decisão para que possamos passar o mais rapidamente possível este período complicado que estamos a viver.Sinto saudades de ter uma equipa com o 'chip' que eu tenho de ter. Tenho saudades desse processo, de o mesmo já estar consolidado. Disso tenho muitas saudades. Como treinador, gosto de sentir que tenho uma equipa à minha imagem e um grupo a acreditar naquilo que são os nossos ideais. Vontade de ganhar no Cevadeiro, e olhando para o nosso campo, sei que ganhámos muitas vezes aqui e só empatámos uma vez em todos os jogos que fiz neste clube. É lógico que este seja o nosso campo e o nosso espaço mas não vale a pena olhar para essa realidade. Ela é outra, a equipa é outra e eu tenho confiança nos jogadores. Em certas alturas faltam-nos coisas mas eles sabem o que nos falta. Há que apoiá-los ao máximo e dar o benefício da dúvida a toda esta gente porque eles querem fazer por merecer isso.