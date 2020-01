Filipe Moreira: «De preferência que não continuemos a entrar mal nos jogos»

Filipe Moreira fez a antevisão ao jogo deste domingo, a contar para a 18ª jornada da 2ª Liga, frente ao Feirense. O treinador do Vilafranquense teceu elogios ao adversário fogaceiro e pediu para que a sua formação não corra "atrás do prejuízo" como sucedeu nos últimos encontros.





É um jogo diferente, um treinador diferente que vamos encontrar em relação à primeira volta. Em qualquer dos treinadores que encontramos, há uma diferença provocada pela qualidade que têm. O que antevejo é um equipa do Feirense que quer, pelas últimas contratações, algo mais neste campeonato, como foi apanágio no início da época. Continua a alimentar o sonho da subida de divisão até ser matematicamente possível, estando tudo em aberto. Nos últimos jogos, ao não perder, tem a condição de alimentar essa ideia. Sabemos que o Feirense tem jogadores criativos que fazem a diferença com bola, em ações de um contra um e pela sua velocidade. Tem jogadores que alimentam a decisão pela positiva e por isso tenho um enorme respeito pelos jogadores do Feirense, principalmente aqueles que desequilibram de trás para a frente, para a zona de decisão.Sabendo nós que temos um adversário com qualidade nos lances de bola parada, temos de estar atentos. Temos de entrar bem. De preferência, que não continuemos a entrar mal nos jogos. Nos últimos quatro jogos andámos sempre atrás do prejuízo. Isso é um fator que inibe ou podia prejudicar a qualidade da nossa equipa, o que não tem acontecido. À exceção do jogo com o Varzim, a equipa mesmo sofrendo primeiro não perde os seus equilíbrios. Continua com a sua confiança, continua com uma segurança em termos de qualidade que me satisfaz. No final, não sendo aquilo que nós idealizamos, estamos chateados, magoados e tristes. Queremos mais e vamos procurar entrar melhor do que entrámos na primeira volta. Agora jogamos em nossa casa, contamos com mais apoio do nosso público. Queremos entrar por cima nesta segunda volta mesmo sabendo que vamos defrontar um adversário com bastante qualidade. Nós temos cada vez mais o processo mais consolidado. Por isso, tenho a máxima confiança nos meus jogadores e na identidade que temos criado ao longo deste tempo.