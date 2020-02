Filipe Moreira despede-se: «Vocês ganharam no meu coração»

Filipe Moreira viu a saída confirmada na última segunda-feira, na ressaca da derrota por 4-0 aos pés do Benfica B. O técnico português que levou o Vilafranquense pela primeira vez a um escalão profissional em 2018/19 despediu-se dos adeptos ribatejanos com um texto emocionado.





"Orgulho, honra e prazer em ter vestido a vossa camisola! Hoje sou um homem mais realizado, mais feliz nas suas vivências e muito melhor treinador! Os Piranhas do Tejo fazem parte da minha vida! Os Piranhas foram o castelo, foram a fortaleza que nos levou ao assalto final! O sucesso alcançado teve também a vossa marca! Vocês jogaram connosco! Vocês driblaram o último adversário e fizeram ao mesmo tempo, em conjunto, o remate final! O contágio da vossa paixão, apoio e crédito no que fazíamos deu-nos segurança e confianca! As imagens, os festejos, a felicidade nos vossos olhos ficam para sempre na minha e nossa cabeça! Existem valores na vida que não se compram e fazem parte da educação e a vossa homenagem nunca vou esquecer! Ganhar no campo é fantástico, ganhar na vida é excecional e vocês ganharam dentro e fora, no meu coração!", começou por referir o técnico que foi rendido no cargo por Armando Evangelista, sublinhando que não se conteve ao ler a mensagem que lhe foi dedicada pelo grupo de apoio ao Vilafranquense."Após as lágrimas da subida, hoje tive as lágrimas na vossa mensagem e para sempre estamos juntos! Fizemos todos história! Todos fomos heróis e os fantásticos jogadores que foram donos de grande caráter e qualidade. Os grandes responsáveis pela subida sempre sentiram os nossos Piranhas como o nosso 12.º jogador! Para sempre juntos! Obrigado", vincou ainda Filipe Moreira numa mensagem partilhada através da conta pessoal de Facebook.