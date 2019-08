Filipe Moreira e a estreia na 2ª Liga: «Olhar para o espelho e perceber a nossa imagem»

Filipe Moreira anteviu esta sexta-feira a estreia inédita do Vilafranquense na Segunda Liga, ressalvando que se trata de "algo muito especial" mas também um "momento histórico" para os ribatejanos após uma ímpar ascensão em 2018/19 através do Campeonato de PortugalO treinador abordou a partida de domingo diante do Feirense, em Santa Maria da Feira, reiterando que o grupo às seus ordens de "olhar o espelho" e perceber que imagem tem agora e pretende ter no futuro."O primeiro jogo representa para todos nós algo de muito especial, é o primeiro jogo numa liga profissional do Vilafranquense. Temos esse momento na nossa vida. Está sempre implícito a honra e o orgulho que vamos ter em campo. Quando lá estivermos, no primeiro momento que vamos ter, vamos sentir todos aquele dever cumprido do trabalho que temos vindo a fazer há muito tempo. O sentimento que nos vais tocar é de toda uma cidade, de toda aquela pessoa que gosta do Vilafranquense. O Vilafranquense tem um momento histórico na sua vida com a participação na Segunda Liga.""Este é um passo que requer sempre algum tempo, há um sistema tático, um modelo, a assimilação de ideias, há a conjugação de valias que os jogadores possuem relativamente às suas caraterísticas inatas. É preciso algum tempo para a integração. Aquilo que sinto da parte dos jogadores são dúvidas, uma ansiedade tremenda para que comece a competição mas sabemos que quando tudo começar vamos soltar-nos e vamos jogar o nome do Vilafranquense dentro do campo. Temos uma imagem a defender, temos princípios que têm de ser caraterizados com qualidade, teremos de respeitar os adversários, confiar no nosso valor e temos de acreditar naquilo que fazemos.""Cumprimento o Filipe Martins a quem desejo um ótimo campeonato. É um clube histórico, com hábitos de Primeira Liga e que deixou há muito pouco tempo esse espaço. Quer rapidamente voltar a um futebol de nível superior. Tem os objetivos naturais que querem cumprir. Vamos encontrar um adversário de dificuldade acrescida. Respeitamos este adversário e a nós próprios. Partimos do pressuposto que este é um campeonato competitivo de qualidade, acredito que não vai haver uma grande diferença entre as equipas e por isso tambem temos de olhar para dentro e perceber quem somos e o que queremos fazer. Temos de olhar para um espelho e perceber que o espelho é a nossa imagem. Por vezes vamos ter o cabelo um bocadinho mais despenteado, por vezes podemos ter os olhos mais abertos e toda a imagem que o espelho nos vai dar, na parte intrínseca, temos de perceber o que somos agora e o que queremos ser no futuro. É o processo mais importante para mim. Devemos respeitarmo-nos e não respeitar em demasia os outros.""Sou um homem de trabalho, de luta. A minha vida sempre foi assim. Há uma imagem que aqui as pessoas possuem, relativamente à gente de trabalho, a chamada raça ribatejana. Essa raça tem de estar presente. O jogador tem de sentir aquilo que somos em termos gerais porque o 'eu' existe pontualmente. Eu sou treinador de futebol, tenho uma equipa técnica e somos um grupo. Quanto aos jogadores, jogam 11 e só podem entrar aqueles de início. Estão outros de fora que fazem um grupo. Aquilo que esperamos é que essa imagem possa cada vez mais pser traduzida no campo e nos valores que nós possuímos. Será esse o nosso propósito não só neste jogo mas também no campeonato em que estamos inseridos."