Filipe Moreira e o mercado: «Fechado no congelador para depois ir ao microondas»

É mesmo muito complicado. O Nacional tem ideias, conceitos de jogo, está a criar uma identidade. Dentro do campo sabe o que tem de fazer. Tem nuances diferentes que o jogo por vezes apresenta. Tem jogadores com grande cultura tática e muito bem orientados. Dentro desse sentido, sabemos que o nível de dificuldade com estas equipas e este tipo de princípios aumenta muito mais. Aumenta também a dificuldade para o adversário. O Vilafranquense também tem um princípio de jogo e também uma identidade. Os orçamentos são diferentes e as ambições também relativamente ao objetivo de uma época. Tendo em conta ao jogo, são iguais: ganhar. Queremos fazer do jogo o momento alto da semana e é isso que queremos. Queremos ser iguais a nós próprios no crescimento que estamos a ter e tentar solidificar este processo. Aumentamos ainda mais as condições aos jogadores no processo de treino para que eles se sintam de acordo com a equipa técnica no momento da competição.Até segunda-feira sabemos o que pode acontecer a qualquer equipa, havendo a possibilidade de inscrever jogadores. Até lá, algo pode acontecer ou não e isso é muito subjetivo. Na minha ótica, e digo-o num sentido construtivo, eu não aceito muito esta situação de as equipas estarem em competição e continuarem a reforçarem-se a toda a hora. Quando o campeonato começa devia haver condições para os jogadores puderem jogar. Não havendo condições, há a velha máximo do ‘Organizem-se! Preparem-se mais cedo! Tenham uma identidade com os jogadores logo no período inicial’ Até começar o campeonato as regras estão montadas. Eu respeito-as. As equipas tentam até ao limite tentam todas arranjar soluções para até à outra janela de transferências em janeiro para estarem mais preparados e seguros para eventuais problemas que possam acontecer.Pode ser um exemplo dessa natureza. As coisas têm os seus timings. Não sou eu que decido isso. As pessoas podiam ser ouvidas muitas vezes e perceberem todos o que é melhor. Dentro desse conceito tornamos mais real a própria competição. Assim, a equipa da 1ª jornada pode já não ser a mesma da 4ª jornada como vai acontecer. Isto gera muitas alterações para os treinadores e não sabemos o que vamos encontrar. Os treinadores andam em constantes mutações nos próprios espaços em que estão inseridos. Se for tudo mais cedo, haveria mais organização, mais critério e mais qualidade nas decisões. Isto é a opinião de um simples treinador de futebol.São coisas nossas. Ficam fechadas no frigorífico e no congelador para depois irem ao microondas na altura certa. Fica mais fácil assim. Nós, treinadores, queremos sempre muito mais. Temos aquilo que temos de ter e que as pessoas nos deram possibilidade de ter. Ajudaram sempre no processo a que as coisas fossem concluídas da melhor forma. Estou muito satisfeito com essa possibilidade e com aquilo que me foi acontecendo, com a SAD que foi encontrando sempre jogadores. O resto… agora é acabar o período de inscrições. Depois o campeonato pára, consolidamos mais o processo. Teremos mais tempo para organizar o nosso modelo, identidade e esquemas táticos. Tudo isso requer tempo para consolidar.