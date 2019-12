Filipe Moreira e os resultados: «A nossa fase é boa, temos esse suporte psicológico»

Filipe Moreira lançou o encontro de sábado, em Rio Maior, frente ao Leixões que acontecerá à porta fechada a contar para a 13ª jornada da Segunda Liga. O treinador do Vilafranquense quer continuar a pontuar tal como sucedeu nas últimas rondas.O Leixões está em quinto lugar. É um clube que quando a época se iniciou, mediante algumas entrevistas e uma análise fria do seu plantel, tinha como objetivo a luta por lugares cimeiros. É um dos requisitos que o grupo tem. Só tem três derrotas neste campeonato, tem 21 pontos. Continua na luta pela subida, é isso que quer. O campeonato é longo e há fases menos boas das equipas. É um prazer enorme defrontar um clube com este histórico e com esta dimensão. Sinto as naturais dificuldades que nos debatemos com qualquer equipa. Quando encontramos jogadores mais adultos, com outro tipo de experiência a marcar ritmos do jogo e no tempo de ataque, esperam-se sempre problemas. A nossa fase é boa, temos esse suporte psicológico. Alimenta sempre e muitas vezes faz a diferença no subconsciente de qualquer jogador. Não vamos esperar facilidades pelo facto de no último jogo o Leixões não ter ganho. Não é por aí que vou, mesmo tendo feito pontos nos últimos três pontos. Se fosse por aí, as equipas que jogaram com o Vilafranquense na parte inicial diriam que estava praticamente definido porque a equipa estava mal. De repente, as coisas alteraram-se e já não é assim.Cito a máxima de que o nível competitivo implica máxima responsabilidade em termos da concentração do jogador. Nunca se deve pensar em facilidades. Ainda esta semana tivemos esse exemplo quando defrontámos o Cova da Piedade. Pelo facto de estar em último lugar, poderíamos pensar que seria mais fácil ganhar. Há sempre um nível de dificuldade elevado seja pelo nível individual do adversário ou o erro individual que aparece. O futebol é paixão por causa disso. Esperamos manter o nível exibicional e continuar a não perder para alimentar mais estabilidade no grupo. Sabemos de antemão que o nível da estrutura do Leixões e o objetivo que esta equipa tem implica muito respeito.