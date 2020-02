Filipe Moreira está de saída do Vilafranquense, segundo Record apurou. O treinador português, de 55 anos, viu a equipa ser goleada por 4-0 no reduto do Benfica B, em jogo a contar para a 19ª jornada da 2ª Liga e os últimos resultados acabaram por ser determinantes para que deixasse o comando técnico dos ribatejanos. A última vitória aconteceu a 30 de novembro de 2019, frente à Académica (3-2), sendo que o Vilafranquense não registou qualquer triunfo nos últimos oito encontros oficiais, alcançando cinco empates e três derrotas.





Na última conferência de imprensa, no Seixal, Filipe Moreira havia dado conta de que não estava "nada preocupado com o futuro" desde que a equipa mostrasse um futebol positivo.O técnico que iniciou a atividade nos bancos nacionais há 35 anos assumiu a equipa de Vila Franca de Xira a 4 de março de 2019 , rendendo então no cargo Vasco Matos. Viria a alcançar um feito tanto histórico quanto inédito: levou o Vilafranquense a um escalão profissional pela primeira vez na sua história, a 2ª Liga. Nos playoff de subida no Campeonato de Portugal, eliminou o Vizela e bateu a União de Leiria nos penáltis (4-2) no Campo do Cevadeiro, que assistiu a uma invasão de campo das gentes de Vila Franca de Xira.O Vilafranquense ocupa atualmente o 16.º lugar da Segunda Liga, com 18 pontos em 19 jornadas. Tem seis a mais do que o primeiro clube na zona de despromoção: o Cova da Piedade, com 12 pontos no 17.º posto. O Casa Pia, equipa que bateu o Vilafranquense na final do Jamor em 2018/19, é o último classificado com 10 pontos.