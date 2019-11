Filipe Moreira: «Estamos em dívida para connosco e as dívidas pagam-se em campo»

Filipe Moreira anteviu a viagem do Vilafranquense ao reduto do Ac. Viseu onde quer que os ribatejanos voltem a pontuar, depois de um jogo em Pina Manique que "ainda dói" em Vila Franca de Xira.Antevisão de Filipe Moreira na íntegra:"Esta viagem ao Fontelo vai ser muito especial para mim. Permitam-me dizer isto com muito orgulho. Fui muito bem tratado em Viseu, uma cidade que adoro, onde tive a possibilidade de encontrar a minha mulher. Há muita coisa que me liga aquela cidade também por isso. A subida de divisão foi algo que ficou marcado para mim e para o próprio clube, há muitos anos queriam que isso tivesse acontecido. Felizmente, naquela altura, conseguimos todos juntos a subida. Há grandes recordações, especiais e que ficam para sempre no meu coração. O Ac. Viseu é um clube que está no meu coração.""Este jogo acontece depois de no anterior termos sofrido um choque muito grande. Ainda dói, ainda está presente no subconsciente de todas as pessoas que viram o jogo, no estádio ou na televisão, também nos nossos jogadores e na nossa estrutura. Foi um soco forte. Fizemos um jogo até aos 60 minutos de qualidade, taticamente e com qualidade de decisão dos jogadores. A equipa teve qualidade em termos gerais, adaptou-se bem ao campo e compreendeu o sistema tático. De repente, as coisas alteraram-se num simples lance e não conseguimos ser iguais a nós próprios naquele período. Estamos em dívida para connosco próprios e as dívidas pagam-se dentro do campo. Vamos jogar num campo complicado e, se estiver a chover, o campo ficará mais pesado. A última imagem que vimos do jogo com o Farense o campo estava um pouco assim. Vamos defrontar uma equipa bem orientada, com muitos jogadores que são do meu conhecimento, alguns deles até tive o prazer de estar com eles. Uns deram-me a subida e outros estive com eles e sempre foram bons profissionais. Sei que vamos encontrar uma equipa de qualidade. O Ac. Viseu também está ferido no seu orgulho porque perdeu os dois últimos jogos. Os confrontos são sempre difíceis para as equipas neste momento, seja uma equipa bem classificada ou não. A competição é forte. Por isso, é mais um jogo em que temos de procurar voltar a entrar nos pontos como tínhamos conseguido nos dois jogos anteriores – a vitória ante a Oliveirense e o empate com o FC Porto B. Voltámos a perder e não queremos ter esse hábito porque quando assim é fica mais difícil para toda a gente."