Filipe Moreira: «Mafra está no caminho certo e nós temos de procurá-lo outra vez»

Filipe Moreira antecipou o encontro de domingo frente ao Mafra, uma equipa que diz muito ao atual treinador do Vilafranquense visto que já treinou o adversário em três ocasiões: 1985/86, 2009/10 e 2013/14. O técnico, de 55 anos, garantiu ao Magazine da LigaPro que o Mafra "pratica um futebol alta qualidade" e quer os ribatejanos a fazê-lo também diante do terceiro classificado da 2ª Liga.





"É uma terra que me diz muito porque foi ali que eu estudei, onde tive o meu primeiro casamento. Em Mafra vivi muitos anos. Ali tenho grandes amigos e ali tive várias participações num clube de que gosto que é o Mafra. Quando lá chegar vou rever amigos, pessoas que há muito tempo já não vejo. É sempre um privilégio estarmos junto de pessoas que gostam de nós.""A equipa do Mafra pratica um futebol de alta qualidade. Tem feito um campeonato acima da média fruto de um bom modelo de jogo, com um bom grupo de trabalho e bem orientado pelo Vasco [Seabra] que está a fazer um dos melhores campeonatos nesta divisão. Nós estávamos muito bem, com muita identidade. Uma delas, o Vilafranquense, estava a fazer um campeonato com muita intensidade. Tirando a parte inicial da prova, estávamos a mostrar cada vez mais que estávamos no caminho certo. Eles estão no caminho certo e nós temos de procurá-lo outra vez para que o equilíbrio seja constante de todo o grupo de trabalho. Nestes jogos, o espetáculo tem de estar presente. São duas equipas que gostam disso: da posse de bola. Acho que vai ser um jogo muito interessante independentemente do resultado final.""Entrámos numa fase diferente. Fomos em certos momentos dignos do maior respeito e do elogio por parte dos adversários. Fizemos pontos e mostrámos aquilo que eu gosto: uma equipa com futebol positivo, com posse de bola e que privilegia a posse de bola com grande segurança. Fizemos nessa segunda parte do processo jogos que nos deram a satisfação e o orgulho de perceber que estávamos no caminho mais adequado."