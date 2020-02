Filipe Moreira: «O nome do Vilafranquense diz tudo, chama-se União»

Filipe Moreira abordou o embate do Vilafranquense frente ao Benfica B, a contar para a 19ª jornada da 2ª Liga, que se disputa no domingo às 15 horas no Benfica Campus. O técnico dos ribatejanos recordou o 4-0 da primeira volta e sublinhou a importância de voltar a contar com o apoio dos 'Piranhas do Tejo'.





Cumprimento o Sport Lisboa e Benfica pela política desportiva que apresenta no futebol. Esta equipa B é um grande exemplo. Se analisarmos quantos jogadores saíram da equipa B para a equipa principal e quantos foram vendidos, o sucesso é completo. Esta é uma ideia, uma identidade de um clube que está muito presente na equipa B, formação muito bem orientada. Os miúdos do Benfica B têm uma personalidade incrível. Têm princípios que qualquer treinador gostaria de encontrar. Dentro desse conceito, sabemos que o Benfica B com bola é uma equipa complicada pela positiva. É uma equipa que envolve muitos jogadores, procura ter um tempo de posse de bola altíssimo em certas zonas do campo. Quando eles conseguem fazer isso, é um problema para qualquer adversário.Na primeira volta tivemos o jogo mais conseguido de toda a época em termos de resultado final. Acontece uma vez. Sabemos que esta equipa também precisa de pontos – têm 21 e nós temos 18. Vai ter de, cada vez mais, estabilizar em termos classificativos e aquilo que é o seu processo final. Nós crescemos há muito tempo como equipa. Estão a entrar novos jogadores e isto demora ainda algum tempo para cimentá-los no modelo e sistema tático. Sinto que esta equipa dentro do campo, com lesões, castigos ou seja o que for, tem produzido um futebol que merece o respeito de toda a gente mas falta o processo final. É giro nos últimos nove jogos só termos perdido dois, não perdemos há três mas também não ganhamos há algum tempo. Isso retira por vezes a própria confiança aos jogadores. Mesmo assim, a qualidade destes jogadores tem o máximo de confiança da minha parte. Cada vez mais acredito no processo e nos meus jogadores.Isso é uma fantástica notícia. Toda a gente sabe a ligação que eu tenho aos ‘Piranhas do Tejo’. Desde o primeiro dia que cheguei, senti que tinha um apoio fantástico. Foram fundamentais em todo o processo de subida de divisão. Foram eles o alimento que uma equipa de futebol precisa de ter. Estiveram sempre presentes nos bons e nos maus momentos. Levaram-nos à ribalta e ao sucesso. Subimos de divisão com eles. Durante algum tempo, não estando com eles, sentimos a sua falta. Quando estiveram, pontualmente, sentimos a alegria e o conforto na própria bancada. O nome do Vilafranquense diz tudo: chama-se União. Começa em União. Sendo União, estamos todos juntos, ficamos mais próximos do sucesso. Com isso, o caminho fica muito mais fácil. Obrigado por terem conseguido reunir essas condições para voltarmos a estar no mesmo caminho e na mesma direção, procurando o tal objetivo que é a permanência o mais rapidamente possível.