Filipe Moreira: «Pela forma como nós jogamos encaixamos em qualquer tipo de cenário»

Filipe Moreira anteviu a deslocação do Vilafranquense ao reduto do Chaves onde a equipa de Vila Franca de Xira disputa a 14ª jornada da 2ª Liga, no domingo a partir das 17h15."Vamos defrontar uma equipa com estrutura de primeira divisão e objectivos para chegar lá. O grupo de trabalho do Chaves sabe que neste momento não está a conseguir atingir os objectivos que tinha na parte inicial da época. Por isso, encontramos pela frente uma equipa que está ferida no seu orgulho no que respeita a concretizar esses objetivos. O Chaves não quer perder mais pontos e mais tempo, quer alimentar esse espetro que desde o início da época. O sonho vai continuar a alimentar estes jogadores do Chaves. Dentro do campo querem ultrapassar o momento menos bom a nível classificativo.Dentro desse propósito, a nossa equipa está muito bem. Há quatro jogos que não perde, nos últimos sete jogos perdeu um. A equipa respira confiança. Está equilibrada em termos gerais. Os jogadores gostam destes jogos e querem-nos. Espero que o jogo aconteça o mais rapidamente possível.""Temos pela frente uma nova realidade em termos de equipa técnica. Sabemos que quando isto acontece, a parte motivacional está sempre presente. O adversário irá apresentar uma estratégia que irá ao encontro daquilo que caracteriza o próprio treinador. Vamos ver se isso se concretiza da parte do César, relativamente aquilo que está habituado a fazer. Com o FC Porto, deu-nos alguma indicação. Não sei se vai manter. Temos de estar preparados para todos os cenários. Pela forma como nós jogamos encaixamos em qualquer tipo de cenário. Vai ser um prazer ir a Chaves, permitam-me dizer isto. A minha mãe é daquela região do país. É uma região de que gosto muito. Gostava de ali ser feliz."