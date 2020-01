Filipe Moreira quer aliar qualidade exibicional aos pontos e acabar com as vitórias morais

O treinador Filipe Moreira abordou a partida do Vilafranquense na receção dos ribatejanos ao Penafiel, este domingo, a contar para a 17ª jornada da 2ª Liga. "Neste último mês vimos alguma qualidade em termos do resultado e exibicional", aferiu o técnico sobre o adversário de amanhã.





Vamos defrontar uma equipa que atravessa um período de grande qualidade, com três vitórias nos últimos três jogos depois de um período complicado. Neste último mês vimos alguma qualidade em termos do resultado e exibicional. Com isso, o Penafiel ganhou muito mais confiança. Num período mais complicado, o Penafiel teve um conjunto de situações que não permitiu ter a melhor equipa a jogar. Agora estão a ter um entrosamento diferente, com mais opções e soluções. Esta equipa do Penafiel atravessa, se calhar, um dos melhores momentos da época. Jogamos contra a segunda melhor equipa do campeonato. É apanágio do treinador o seu processo defensivo muito forte, sempre foi assim. É um treinador que eu respeito imenso, alguém que tem marcado uma posição de qualidade no futebol português. Esperam-nos naturais dificuldades.O Penafiel tem um estilo próprio, sabemos como isso pode acontecer. Depois, são os detalhes, as questões individuais, a qualidade de decisão dos jogadores nas fases diferentes que o jogo apresenta. Estamos precavidos para aquilo que é o valor do nosso adversárioA nossa equipa voltou ao seu habitat natural, a fazer com o Mafra uma das melhores exibições deste campeonato. A equipa apresentou níveis de qualidade altíssimos. Tivemos uma posse de bola que não é muito natural, ainda para mais contra um adversário com o nível do Mafra. Isso dá-nos também confiança, mais segurança e mais crédito. Temos tido algumas vitórias morais em alguns jogos e não estamos satisfeitos com isso. Queremos alterar esse aspecto de não estarmos a ganhar mesmo estando a jogar, com grande qualidade, à exceção do jogo com o Varzim. Acredito que poderemos juntar esse jogo de qualidade ao resultado final. Espero que isso aconteça, mas sempre com muito respeito como sempre tivemos com qualquer adversário.