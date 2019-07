Filipe Moreira: «Teremos de ter o equilíbrio emocional para sermos mais fortes»

O Vilafranquense realiza o primeiro jogo enquanto equipa profissional da sua história no domingo, na reedição da final do Campeonato de Portugal. O Casa Pia é o adversário da 1ª ronda da Allianz Cup que se realizará em Mafra, casa emprestada dos gansos. Em antevisão à partida, o técnico Filipe Moreira abordou o que mudou neste curto espaço de tempo que separou o fim da época anterior e o arranque de 2019/20."A alta competição obriga a uma responsabilidade acrescida. O que temos aqui é o orgulho em fazer parte da história desta instituição mas com responsabilidade. É o início de um caminho novo para este clube, com propósitos diferentes, sempre com ambição. Todos temos um compromissos", começou por reiterar o treinador dos ribatejanos de 55 anos. "O grupo de trabalho está a iniciar a sua época. Nós e o Casa Pia partimos com atraso muito grande relativamente aos nossos opositores. Sabíamos que o calendário determinava um jogo para a Allianz Cup esta semana e vamos enfrentá-lo sempre com grande sentido de responsabilidade. É um jogo de nível de dificuldade elevado para as duas equipas que estão atrasadas na preparação. É uma nova era que começa e estamos preparados", acrescentou.Filipe Moreira determinou que o sorteio puro da 1ª ronda da Allianz Cup acabou por conferir a tranquilidade desejada a ambos os adversários que partiram para a nova temporada com o mesmo tempo para a preparar."Sabíamos o que poderíamos encontrar, com problemas para o primeiro jogo pelo tempo de atraso que tínhamos e o sorteio veio premiar o esforço e o trabalho árduo que as duas equipas tiveram até à subida de divisão. Parece que foi feito de propósito para dar alguma tranquilidade às equipas depois do sofrimento que ambas tiveram. Encaramos qualquer jogo com um espírito positivo. Faz parte do ser humano, de mim e do grupo. Não olhamos para as dificuldades, olhamos sim para dentro para percebermos quem somos e perceber o caminho que desejamos. Temos de encurtar o tempo relativamente ao objetivo da época que é a permanência na 2ª Liga. A partir daí, cada jogo terá uma história diferente. Teremos bons e maus resultados mas teremos de ter o equilíbrio emocional para sermos mais fortes e sólidos para podermos fazer um bom campenato", sublinhou Filipe Moreira que irá participar pela quarta vez neste escalão após ter estado presente no passado com Santa Clara, Sp. Covilhã e Ac. Viseu. Fugir à despromoção na 2ª Liga é o objetivo primordial para a época."Não quereremos ganhar a Taça da Liga mas sim ganhar o campeonato através da permanência. É o nosso objetivo. Esta fase da época é uma fase de aquisição, de introdução de ideias para os novos jogadores e para perceberem que lideranças existem, assim como que modelos poderemos vir a ter em termos de jogo. Estamos a começar e todos queremos ganhar, é uma verdade La Palisse. Se pudermos ganhar a começar, é sempre melhor", reiterou.