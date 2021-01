Filipe Oliveira deixa Vilafranquense e vai jogar no Korona Kielce

Filipe Oliveira deixa o Vilafranquense ao cabo de temporada e meia e vai jogar na Polónia. O acordo foi anunciado através das redes sociais do emblema ribatejano que milita na 2ª Liga. Esta será a primeira aventura fora de Portugal para o futebolista formado na União de Leiria e Benfica.





"A União Desportiva Vilafranquense informa que chegou a acordo com o clube polaco Korona Kielce para a transferência definitiva do atleta Filipe Oliveira. Ao Filipe, o União agradece todo o empenho e dedicação enquanto representou as suas cores. Para o futuro, deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se no curto comunicado.Esta temporada, Filipe Oliveira alinhou em nove partidas oficiais.Pelo clube de Vila Franca de Xira, Oliveira cumpriu um total de 32 jogos e apontou três golos.