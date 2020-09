Filipe Oliveira passou a ser, desde quarta-feira, o jogador com mais presenças na Segunda Liga na história do Vilafranquense. O titular na vitória sobre o Penafiel (2-1) tem agora 23 jogos no escalão com a camisola dos ribatejanos, deixando para trás três jogadores que já não alinham em Vila Franca de Xira: Wilson Santos, Kássio e João Vieira, todos com 22.





O médio português, de 26 anos, chegou ao Vilafranquense em 2019 depois de ter ajudado o Famalicão a ascender ao primeiro escalão do futebol português em 2018/19. Esta temporada, foi sempre titular ante Benfica B, Feirense e Penafiel.Diogo Izata é o futebolista mais perto de apanhar Filipe Oliveira. O também médio, de 23 anos, é o jogador mais antigo no plantel dos ribatejanos (chegou em 2016) e soma um total de 20 presenças na Segunda Liga.