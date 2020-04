Filipe Oliveira: «Temos sido um exemplo e cumprido na maior parte dos momentos»

Filipe Oliveira realizou um vídeo no conforto do lar para apelar à população portuguesa a que continue a ser o "exemplo" que tem mostrado ser neste combate à pandemia do novo coronavírus.





"Apelo a que as pessoas possam continuar em casa. Sei que temos sido um exemplo, temos cumprido na maior parte dos momentos. Peço que assim continue porque só assim poderemos ultrapassar, todos juntos, este grave problema. Não é fácil porque as pessoas não estão habituadas, no seu quotidiano, a permanecerem tanto tempo em casa. Peço-vos para que façam coisas em relação às quais não têm tanto tempo durante o ano, usufruindo dessa forma o tempo com as respetivas famílias", vincou o médio português num vídeo partilhado pelo Facebook do Vilafranquense, deixando o repto final: "Não se esqueçam de continuar a fazer exercício. É muito importante."