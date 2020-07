Filipe Semedo deve ser cedido

A SAD do Vilafranquense está a equacionar a saída do guarda-redes Filipe Semedo por empréstimo. O jovem futebolista, de apenas 20 anos, tem contrato com os ribatejanos até 2022 mas o empresário, Pedro Torrão, admite que a cedência é o cenário mais provável: “Estamos à procura de um contexto desportivo para o jogador competir.”

Formado no Sporting, Filipe Semedo foi utilizado em apenas uma partida em 2019/20. Aconteceu na Allianz Cup, frente ao Casa Pia, no dia 28 de agosto. A partir daí não mais foi utilizado.