Filipe Semedo roda no Fátima

O guarda-redes Filipe Semedo é reforço do Fátima, que milita no Campeonato de Portugal, por cedência do Vilafranquense. Numa perspetiva de valorizar e jogar com maior regularidade, os responsáveis da equipa ribatejana viram com bons olhos a cedência por uma temporada do jovem, de 20 anos, que iniciou o seu percurso no Sporting e tem contrato até 2022 com o Vilafranquense. O conjunto orientado por Quim Machado resolve assim mais um dossiê no que toca ao plantel.