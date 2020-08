Filipe Semedo já deixou de treinar pelo Vilafranquense às ordens de Quim Machado. O guarda-redes de 20 anos formado no Sporting tem contrato até 2022, mas vai ser cedido pelos ribatejanos.





"Já existe um princípio de acordo com um clube do Campeonato de Portugal, para poder jogar com maior regularidade", referiu Pedro Torrão, empresário do jogador.