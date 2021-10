Fisiologista reforça Vilafranquense depois de trabalhar no Flamengo desde 2017

Lucas Albuquerque vai reforçar o staff técnico do Vilafranquense, segundo Record apurou. O fisiologista brasileiro trabalhava no Flamengo desde 2017 e já viajou inclusivamente para Portugal.





No Ninho do Urubu, Albuquerque coincidiu com Jorge Jesus (2019-2020) no período recente de maior glória para o emblema do Rio de Janeiro que culminou, entre outros troféus, com a conquista do Brasileirão e da Taça Libertadores.Através das redes sociais, o profissional formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro despediu-se de um clube pelo qual nutre um "enorme carinho"."Hoje fecho um dos ciclos mais importantes da minha vida, o ciclo num clube que me acolheu, me ajudou e me ensinou todos os dias a ser uma pessoa e um profissional cada vez melhor, sabendo que sempre temos de aprender com toda a gente, todos os dias. Foram cinco anos de muita aprendizagem, muito amadurecimento e uma dedicação total a cada momento no clube. Ficam os momentos mágicos, sonhos realizados, metas atingidas, títulos conquistados e uma eterna gratidão a este clube e a todas as pessoas que fizeram parte destes momentos", vincou numa publicação na conta pessoal de Instagram. "Às vezes, para crescer, um filho precisa de pedir para sair de casa e é com esse mesmo sentimento que precisei de pedir para deixar a casa que me acolheu nestas últimas cinco temporadas", acrescentou o fisiologista que integrará a equipa técnica de Filipe Gouveia no Vilafranquense.