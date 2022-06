FK Cukaricki apresenta proposta por Belkheir

O FK Cukaricki da primeira liga da Sérvia, avançou com uma proposta formal e concreta para a compra dos direitos de Menaour Belkheir, segundo Record apurou.

O clube que se classificou na terceira posição, logo atrás de Estrela Vermelha e Partizan, vai jogar na Liga Conferência da Europa e pretende fazer um plantel forte para voltar a realizar um bom campeonato caseiro e deixar uma boa imagem na Europa.

O Cukaricki pretende contar com o jogador que nasceu em França e é internacional sub-23 pela Algélia e que sobressaiu no Vilafranquense na derradeira temporada e que tem vínculo contratual válido com os ribatejanos. A proposta para a transferência definitiva já é do conhecimento da SAD Ribatejana, em que irão ser compensados financeiramente. Menaour Belkheir tem 23 anos e realizou 34 jogos, apontou oito golos e ainda teve duas assistências ao serviço do clube de Vila Franca de Xira. Chegou ao futebol português emprestado pelo Torino, de Itália, à AD Sanjoanense em 2019/2020. Representou o Leixões antes de rumar ao clube ribatejano de onde poderá agora sair para a liga sérvia.