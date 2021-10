Francisco Gomes da Silva foi anunciado como team manager do Vilafranquense, emblema que milita na Liga Sabseg. O analista Record irá suceder a Marco Talhadas (que continua no clube) no cargo.





Gomes da Silva, de 28 anos, chegou a Vila Franca de Xira no início desde ano depois de ter criado o ProScout em 2016, empresa de consultoria de scouting. "O Francisco fazia parte do departamento de scouting do União desde janeiro, funções que continuará a desempenhar. Será o responsável pela coordenação de todos os interesses da equipa", pode ler-se no comunicado revelado pela SAD vilafranquense.