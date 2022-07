Gabriel carimba triunfo de penálti ante o Sporting B para o Vilafranquense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vilafranquense venceu o Sporting B por 1-0. Em jogo de treino realizado na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, os ribatejanos superiorizaram-se aos leões, mas o golo da vitória surgiu apenas através de um penálti, cobrado pelo defesa-central Gabriel Pereira.

Na partida em causa, o técnico de 41 anos voltou a utilizar o extremo Idrissa Sambú, que tem sido um dos destaques neste arranque de temporada, enquanto Leandro Tipote, Júnior Franco e Bruno Almeida, todos oficializados como reforços na sexta-feira, aguardam por minutos.





Rui Borges fez alinhar o seguinte onze: Fábio Duarte; Léo Alaba, Anthony, Gabriel Pereira, Léo Bahia; Ricardo Dias, Ceitil, Luís Silva, Umaro e Edson; Balla Sangaré. Jogaram ainda Luís Ribeiro, Tomás Ildefonso, Thiago Freitas, Bruno Sousa, Belkheir, Yohan Miranda e Idrisa Sambu.Este foi o quarto particular disputado pela equipa de Vila Franca de Xira na pré-temporada. Os dois primeiros jogos-treino, com Sporting (1-0) e FC Porto (2-0), terminaram com duas derrotas. Na quinta-feira, em Peniche, o Vilafranquense contou a primeira vitória (2-0), batendo o Trofense, também da Liga Sabseg.