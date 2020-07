Gabriel Honório é reforço do Vilafranquense para as próximas duas épocas

O esquerdino Gabriel Honório, que na temporada passada representava os brasileiros do Luverdense, é reforço do Vilafranquense, tendo rubricado um contrato válido para as próximas duas épocas. O médio-ofensivo brasileiro, de 24 anos e 1,84 metros, também pode atuar como extremo e já treinou ontem com os novos companheiros no clube ribatejano.

No percurso conta com passagens pelo Rio Branco, Santa Rita, Criciúma (duas temporadas) e Luverdense. “Espero neste meu primeiro desafio na Europa fazer a minha história e ajudar o Vilafranquense a conquistar os objetivos. Os adeptos, todos os membros da equipa técnica e da direção podem esperar um Gabriel com muita raça e dedicação”, comentou o canarinho, ansioso pela primeira aventura no futebol europeu.





