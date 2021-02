Gabriel Honório: «Vi que não tinha espaço no Vilafranquense»

Gabriel Honório regressa esta sexta-feira ao Brasil, após ter rescindido com o Vilafranquense. O jovem avançado, de 24 anos, foi apresentado em Julho de 2020 e teve apenas seis meses em Portugal. Foi utilizado apenas em jogos de preparação e oficialmente sentou-se por três vezes no banco de suplentes, mas nunca chegou a entrar em campo.



"Só tenho a agradecer por tudo. Infelizmente, tive as minhas lesões e quando estava a voltar a ter ritmo, vi que não tinha espaço no Vilafranquense e decidi, junto com o meu empresário, voltar e tentar algo no Brasil novamente. Mas só tenho a agradecer por tudo" referiu Gabriel Honório a Record antes de embarcar para o Brasil, onde vai tentar fazer o que mais gosta, jogar futebol, depois de já ter brilhado no futsal.