Gabriel Pereira e Nenê cumprem castigo frente ao Estrela da Amadora

Rui Borges tem duas baixas confirmadas por castigo para o embate de segunda-feira, a contar para a 11ª jornada da Liga Sabseg, diante do Estrela da Amadora, que será disputado no Estádio Nacional.O treinador do Vilafranquense não poderá contar com os habituais titulares Gabriel Pereira e Nenê, sendo que ambos viram a quinta cartolina amarelo na prova diante do Académico de Viseu.O central era totalista, cumprindo todos os 900 minutos da equipa até ao momento. Já o experiente dianteiro, de 39 anos, contava 870 e enverga o estatuto de melhor marcador, com seis golos na Liga Sabseg em 2022/23, a que junta ainda duas assistências.Zimbabwé também está suspenso e não poderá atuar ante os amadorenses.