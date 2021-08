Gabriel Pereira: «Quero realizar o meu sonho e o sonho do clube»

Gabriel Pereira foi um dos últimos jogadores a ser oficializado como reforço do Vilafranquense e, por ter viajado a partir do Brasil, ainda se encontra a realiza a quarentena. O central aproveitou para agradecer a oportunidade.





"Estou grato a Deus, à família, à namorada e aos amigos por tudo que está acontecendo na minha vida. Também estou grato ao Vilafranquense pela oportunidade que está me está a dar em representar as cores do clube. O Vilafranquense abraçou-me desde o dia que cheguei, dando-me sempre as melhores condições de trabalho, tendo respeito e carinho", começou por considerar o jogador brasileiro, de 21 anos, em declarações à assessoria de imprensa.O defesa ex-Volta Redonda declarou quais são os objetivos no imediato. "Quero realizar o meu sonho e o sonho do clube, sinto-me muito feliz por estar aqui, mas agora há que trabalhar forte, dedicar-me e adaptar-me ao que o campeonato pede, acredito que temos uma grande equipa e que vamos sempre ser fortes independentemente do adversário. Este é o modo como trabalho, a respeitar sempre o adversário mas com a ambição de ganhar o máximo de jogos possível", reiterou o jovem jogador que chegou a Vila Franca de Xira por empréstimo de uma temporada.Gabriel Pereira considerou que o facto de se estrear na Europa é fruto de um "grande trabalho". "A sensação de jogar na Europa, na maioria das vezes, é um sonho para qualquer jogador. Nós sabemos que chegar aqui é difícil, mas se chegarmos é porque somos merecedores. Isso é sempre fruto de um grande trabalho. Agora é aproveitar ao máximo e trabalhar muito porque acredito que juntos chegaremos longe", esclareceu o agora jogador do Vilafranquense.