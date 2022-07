Goleador Nenê regressa amanhã

Depois de ter assinado a renovação de contrato, o goleador Nenê está de regresso às opções do técnico Rui Borges. O experiente avançado, de 38 anos, junta-se amanhã ao restante grupo de trabalho. Será a segunda época do dianteiro ao serviço dos ribatejanos após ter renovado no início do mês.Na temporada passada, Nenê marcou 15 golos e fez uma assistência em 30 jogos – o segundo melhor registo da carreira.Na frente de ataque, vai rivalizar com o costa-marfinense Balla Sangaré e com o francês Bizet.