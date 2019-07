Gonçalo Pimenta é o 10º reforço confirmado pelos ribatejanos

Gonçalo Pimenta foi este sábado oficializado como reforço do Vilafranquense depois de deixar o Pedras Rubras, do Campeonato de Portugal, em definitivo. O defesa português de 22 anos assinou um contrato válido para a temporada 2019/20.





As alterações elencadas pelo jogador formado no Varzim são várias. "Logo a começar pelos treinos, anteriormente só treinava à noite e agora tenho treinos bi-diários. Esta é também a minha primeira experiência longe de casa. Este vai ser, essencialmente, um ano de aprendizagem", reiterou em declarações ao Facebook da SAD ribatejana.Pimenta é o 10º reforço confirmado pela equipa vai disputar pela primeira vez na sua história a Segunda Liga, um escalão profissional. Leandro Antunes (Sp. Braga), Filipe Oliveira (Famalicão), Kassio (Maccabi Ahi Nazareth), Pepo (U. Leiria), Ulisses (U. Leiria), André Pires (Sacavenense), Polidoro Júnior (Portuguesa), Pedró (Merelinense) e Leandro Souza (Vizela) são as outras caras novas oficializadas.